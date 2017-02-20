Бикинский район. Хабаровский край. Под поезд в Хабаровском крае попал пятимесячный тигренок. Как сообщает Приморье24, мать погибшего животного долго не давала специалистам убрать тело с путей.

Как полагают эксперты, тигрица с семьей переходили железнодорожные пути. Последний котенок испугался звука приближающего поезда и затаился, что и стало причиной трагедии.

Пострадавший тигр – самка примерно 5 месяцев. Визуальный осмотр показал у животного перелом позвоночника и многочисленные гематомы, огнестрельных ран не нашли. От чего погибло животное, покажет дополнительная экспертиза.