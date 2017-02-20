Ижевск. Удмуртия. VIP-клиентами подпольного казино в центре Ижевска были представители органов власти. Об этом на аппаратном совещании органов государственной власти рассказал главный следователь Удмуртии Владимир Никешкин.

«Коррупционные деяния развращают личность. Поэтому, наверное, не случайно при проверке клиентской базы одного из подпольных казино, расположенного в центре Ижевска, среди VIP-клиентов мы увидели известные фамилии некоторых представителей органов власти», - сказал Никешкин.

Напомним, что во время своего выступления начальник следственного управления СКР по Удмуртии сказал, что региональные следователи оказались одними из лучших в стране, заняв второе место по итогам работы в 2016 году.