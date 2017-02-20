Омск. В Омске возбудили уголовное дело против таксиста, который похитил клиента. Об этом сообщает РГ.

Двое мужчин остановили попутное такси и хотели уехать из поселка Крутая Горка в поселок Береговой, но денег у них не оказалось. Тогда они решили убежать.

Водитель поймал одного из «зайцев», засунул его в багажник и отвез в Омск. Там таксист облил лицо 25-летнего пассажира зеленкой, сфотографировал и выложил фото в соцсети.

По информации издания, так называемый тариф «Аватар» таксисты повсеместно используют для наказания клиентов, отказывающихся платить.

Потерпевший обратился за помощью в ближайшую больницу и написал на таксиста заявление. На водителя возбудили уголовное дело по статье 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»).