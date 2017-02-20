Великобритания. Оксфордский университет может впервые за 700 лет собственной традиции открыть кампус за рубежом. Об этом сообщает Rambler News Service.

Руководство университета встретилось с представителями властей Франции, где они обсудили предложения по финансированию кампуса университета из средств Евросоюза.

«Окcфорд был международным университетом на протяжении всей своей истории, и он останется открытым миру, невзирая на политический ландшафт», приводит издание слова пресс-секретаря Оксордского университета, который подчеркнул, что решения об открытии кампуса во Франции пока не принято.

Планы расширения Оксфордского университета подтвердил экс-министр образования Франции Жан-Мишель Бланк. Он сказал, что Париж хочет строить мосты, и академическая жизнь не зависит полностью от политических проблем.

Оксфордский университет – это одно из древнейших высших учебных заведений Европы. Его история начинается с 1096 года и входит в число старейших наравне с Кембриджем, Эдинбургским университетом, университетами Глазго и Абердина.