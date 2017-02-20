Ижевск. Удмуртия. Правоохранительные органы проверяют версию о причастности депутата Госсовета Удмуртии к организации подпольного производства спиртосодержащей и парфюмерной продукции. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия.

«Организатором этого производства может быть один из депутатов Госсовета», - сказал собеседник информагентства.

«Интерфакс» имени депутата не уточняет. Однако в понедельник, 20 февраля, на сайте change.org появилась петиция с требованием ужесточить уголовный кодекс России в отношении арендодателей и подпольных производителей, автор которой называет имя предполагаемого организатора подпольного бизнеса.

Напомним, что в субботу, 18 февраля, сообщалось о том, что из незаконного оборота изъято более 20 тонн этилового спирта, более 35 тыс. единиц нелицензированной спиртосодержащей продукции. Также найдено свыше 1 тыс. штук расфасованной и 2 тыс. литров купажированной контрафактной парфюмерии, заготовленная тара и более 500 тыс. упаковок с чужими товарными знаками: Gucci, Kenzo, Dior, Lacoste, Chanel и другие. Оборудование, которое использовалось для производства (станки и линии по производству и розливу) изъято и будет демонтировано.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 180 уголовного кодекса России («Незаконное использование товарного знака, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

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