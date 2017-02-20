Саратов. Машина похоронного агентства «Ритиуал» приехала к жительнице Саратова раньше, чем «скорая помощь». Об этом сообщает Lenta.

По словам внука пациентки, реанимобиль прибыл спустя час после вызова. К прибытию машин пожилая пациентка уже скончалась.

«Факт зафиксировали сотрудники скорой помощи. Они прибыли на место вовремя, но похоронная служба уже была на месте. К сожалению, врачи сумели только зафиксировать гибель женщины», - приводит издание слова главы регионального Минздрава Владимира Шульдякова.

Он добавил, что ведомство уже обратилось в полицию, и будет проведено внутреннее расследование.