Ижевск. Удмуртия. Туристический маршрут сплава по реке Вала в Вавожском районе Удмуртии стал вторым в конкурсе туристических проектов России. По словам руководителя общества «Индустрия путешествий» в республике Валентины Шамшуриной, первое место занял проект Байконура.

«Нас опередил только Байконур, а обогнать мы смогли проект «Шелковый путь». Очень приятно было слышать, когда Дроздов (Николай Дроздов - российский учёный-зоолог и зоогеограф, теле и радиоведущий – прим.ред.) говорил о нашем проекте, о том, как хорошо развивается он в Удмуртии», - сказала Шамшурина.