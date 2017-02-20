Москва. В 2018 году Минобороны России создаст в Арктике дивизию ПВО. Как пишут Известия, ее призванием станет защита Москвы и Урала от удара со стороны Северного полюса.

С этой позиции зенитчики смогут обнаружить и уничтожить самолеты, крылатые ракеты и даже беспилотники. Принципиальное решение о создании дивизии уже принято, она покроет территорию от новой Земли до Чукотки.

Сейчас Кольский полуостров, Белое море, Архангельскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ защищает Первая дивизия ПВО, на вооружении которой самые современные виды оружия: ЗРК С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит» и ракетные пушечные комплексы «Панцирь».