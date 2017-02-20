Москва. В Москве сотрудники службы безопасности «Почты России» совместно с правоохранителями нашли интернет-мошенников, которые вместо заказанных дешевых ноутбуков и смартфонов отправляли по почте кирпичи, пластиковые бутылки с водой и граненые стаканы. Об этом сообщает МИР24.

По данным «Почты России», преступники открывали онлайн-магазины в сети и предлагали покупателями дешевую оргтехнику. Жители России оплатили на их сайтах заказы на несколько десятков миллионов рублей.

Одну из подозреваемых задержали непосредственно в одном из почтовых отделений сразу после получения перевода за очередную посылку.

По данному делу возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ ««Мошенничество»). Правоохранители арестовали уже пять человек.