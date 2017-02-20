Ижевск. Удмуртия. Министерство культуры и туризма Удмуртии получит в 2017 году из федерального бюджета порядка 160 млн рублей. Об этом сообщил в ходе итогового заседания коллегии ведомства его глава Владимир Соловьев.

«В 2017 году министерство собирается получить из федерального бюджета ориентировочно порядка 160 млн рублей, в том числе очень активный идет диалог с Ростуризмом по «Камскому берегу». Мы ожидаем поступлений 120 млн 800 тыс. рублей на этот проект, 4,5 млн рублей мы получим на подключение библиотек к интернету и на поощрение лучших учреждений культуры», - сказал Соловьев.