Завьялово. Удмуртия. Под домашний арест поместили бывшего архитектора Завьяловского района за мошенничество в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК Росси по Удмуртии, мужчина продал земельный участок за 1,36 млн рублей и присвоил вырученные деньги.

По данным следствия, обвиняемый работал архитектором в одном из муниципальных образований Завьяловского района. В мае 2012 года он, воспользовавшись своим служебным положением, сделал выписку из похозяйственной книги, куда включил ложные сведения о наличии у его знакомого земельного участка. Затем он представил эту бумагу в органы Росреестра, которые в свою очередь зарегистрировали право собственности на эту землю на знакомого архитектора. После чего подсудимый продал участок.

Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся мероприятия по установлению других возможных эпизодов.