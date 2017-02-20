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Главный следователь Удмуртии раскритиковал Миндортранс за коррупционные скандалы

Об этом Владимир Никешкин сказал во время своего выступления на аппаратном совещании органов государственной власти.

Главный следователь Удмуртии раскритиковал Миндортранс за коррупционные скандалы
коррупция, Ижевск, Удмуртия, дорожники, происшествие


14:22

Ижевск. Удмуртия. Главный следователь Удмуртии раскритиковал сотрудников регионального Миндортранс за коррупционные скандалы. Об этом Владимир Никешкин сказал во время своего выступления на аппаратном совещании органов государственной власти, которое прошло в понедельник, 20 февраля.

«За взятку на скамью подсудимых посажено половина сотрудников отдела весового контроля казенного учреждения Безопасности дорожного движения. Но это не стало тревожным сигналом для сотрудников министерства дорожного хозяйства Удмуртии. Равнодушию этого ведомства нет предела. В течение нескольких месяцев добивались от Минтранса размера ущерба от хищения 150 тонн асфальтобетонной смеси, которую начальник воткинского филиала Удмуртавтодора похитил и использовал на асфальтирование дороги к огородам. Для них более полумиллиона рублей – это не ущерб», - сказал руководитель регионального следственного комитета Владимир Никешкин.

Главный следователь Удмуртии также напомнил всем присутствующим о недавнем аресте нескольких сотрудников Миндортранса, «которые подвергали опасности жизни граждан».

«Судите сами, начальник сектора, который отвечал за работу таксистов, вместе со своим заместителем при посредничестве предпринимателя несколько лет получали взятки от коммерсантов, которые оказывали услуги по перевозкам. В результате каждый таксист знал, что можно, не проходя техосмотр и медосмотр, перевозить граждан, если заплатил мзду работникам Миндортранса», - сказал Владимир Никешкин.

Напомним, двух сотрудников дорожного ведомства и индивидуального предпринимателя задержали 2 февраля, после обысков в кабинете исполняющего обязанности главы ведомства Алексея Горбачева. Позже стало известно, что в отношении них возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом») и части 3 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

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