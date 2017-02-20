Ижевск. Удмуртия. Чиновнику из правового управления администрации главы и правительства Удмуртии, обвиняемого в развратных действиях в отношение подростка, продлили срок содержания под стражей на месяц. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

В отношение 40-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 уголовного кодекса России («Совершение развратных действий, совершенное в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста») и пункту «б» части 3 статьи 242 уголовного кодекса России («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).

Напомним, что чиновника задержали в декабре 2016 года. Его поместили под стражу на 2 месяца.

Затем стало известно, что в связи с этим случаем власти Удмуртии провели проверку учета рабочего времени сотрудников администрации главы и правительства региона.

Позже подозреваемый свою вину признал. А руководитель государственно-правового управления администрации главы и правительства Удмуртии Владислав Поджаров получит выговор за действия своего подчиненного.