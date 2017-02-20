Ижевск. Удмуртия. В 2016 году зоопарк в Ижевске пополнился 29 новыми видами животных и птиц. По словам министра культуры и туризма Удмуртии Владимира Соловьева, учреждение по-прежнему продолжает оставаться любимым местом познавательного досуга населения не только Удмуртии, но и соседних регионов.

«Коллекция зоопарка пополнилась 29 видами животных и птиц. За счет приобретения и обмена животных. Открыты два новых вольера для экспозиции птиц и барсуков», - сказал Соловьев.

Сейчас в зоопарке, по данным сайта, проживает 122 вида животных.

Министр культуры Удмуртии добавил, что за год зверинец посетили около 600 тыс. человек, что на 3,5% больше результатов 2015 года. Он также уточнил, что сейчас в зоопарке в ремонте нуждается крыша вольера для обезьян.