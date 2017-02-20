Ижевск. Удмуртия. «Ижсталь» пополнилась двумя игроками «Северстали». Как сообщает пресс-служба команды, в расположение клуба прибыли вратарь Роман Смирягин и защитник Антон Сизов.

Отметим, что Смирягин в составе ижевского клуба дважды становился серебряным призером Чемпионата ВХЛ.

«Сизов в прошлом сезоне выступал за «Ижсталь» в регулярном чемпионате: провел 30 матчей, набрал 3 (1+2) результативных балла при коэффициенте полезности «плюс 4», - говорится в сообщении.

В свою очередь из Ижевска в Череповец уехал нападающий Евгений Степанов.

Напомним, что в клуб из столицы Удмуртии в 1/8 финала кубка Братины встретится с казахстанским «Торпедо» - победителем регулярного чемпионата ВХЛ.