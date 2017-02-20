Ижевск. Удмуртия. Половина сотрудников учреждений культуры Удмуртии – это люди старше 50 лет. Об этом сообщила в понедельник, 20 февраля, в ходе итогового заседания коллегии Минкультуры региона заместитель председателя правительства Удмуртии по социальным вопросам Наталья Сударикова.

По ее словам, это признак качества, но все-таки смену себе нужно готовить сейчас.

«С одной стороны, это признак качества, с другой стороны, это еще и сигнал, что необходимо готовить себе смену. Вы прекрасно понимаете, я тоже отдаю себе отчет, что выпускники ведущих государственных вузов вряд ли приедут к нам работать, поэтому никто кроме нас кадры себе не подготовит», - сказала Сударикова.

Министр культуры и туризма Удмуртии Владимир Соловьев добавил, что из оставшихся 50% - 10% - это работники до 30 лет, и 40% - сотрудники от 30 до 50 лет.