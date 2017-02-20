Ижевск. Удмуртия. Уровень заболеваемости раком в Удмуртии превысил среднероссийский. Об этом во время аппаратного совещания органов государственной власти заявил министр здравоохранения республики Алексей Чуршин.

«За 30 лет доля злокачественных образований увеличилось на 30 процентов и превысила среднероссийский уровень. Ситуация отражает тенденцию как в мире, так и в России. Всего в регионе на учете со злокачественными новообразованиями состоит 34233 человека», - рассказал министр.

По его словам, наиболее высокий уровень заболеваемости регистрируется в Киясовском, Ярском, Красногорском, Игринском, Кезском, Селтинском районах и Ижевске. Ведущими локализациями является рак кожи, рак легких и рак молочной железы.

«В структуре смертности злокачественные новообразования занимают второе место. В 2016 году от заболевания умерли 2820 человек. Это на 78 больше, чем 2015 году», - сказал Алексей Чуршин.

кроме Удмуртии в Приволжском федеральном округе показатель смертности за год вырос в Башкирии, Чувашия и Кировской области. У

«Уровень смертности в 16 муниципальных образованиях сейчас выше среднерегионального. Сюда относятся Алнашский, Воткинский, Камбарский, Сарапульский, Сюминский районы, Сарапул и так далее», - рассказал глава ведомства.