Ижевск. Удмуртия. Сотрудники управления ФСБ России по Удмуртии задержали Ижевске двух москвичей, которые незаконно пытались продать оружие и боеприпасы. Инцидент произошел еще в июле 2016 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По версии следствия, преступники незаконно купили огнестрельное оружие и боеприпасы в 2015 году в Смоленске. После этого они приехали в Ижевск, чтобы продать 2 пистолета и 44 боеприпаса. В ходе следствия, по месту жительства обвиняемых в Москве изъяли еще 15 единиц огнестрельного оружия и более 700 боеприпасов.

В отношение мужчин возбудили уголовное дело по части 2 статьи 222 УК России («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»). За совершенное преступление злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.