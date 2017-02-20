Воткинск. Удмуртия. Путешественника автостопом из Ижевска подозревают в угоне автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

28-летний уроженец Самарской области, последние несколько лет проживающий в Ижевске, поехал в гости в Екатеринбург автостопом. В Воткинске он со стоянки угнал машину «ВАЗ». Однако уже около Чайковского полиция задержала молодого человека за управление транспортным средством в пьяном виде. Автомобиль изъяли и вернули хозяину.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 166 уголовного кодекса России («Угон»).