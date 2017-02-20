Москва. Президент России Владимир Путин подписал указ о признании в стране документов жителей Донецкой и Луганской независимых республик. Как сообщает Lenta со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, документ соответствует международным правовым нормам. Об этом.

Он подчеркнул, что Россия была вынуждена признать паспорта самопровозглашенных республик из-за их блокады Киевом. В результате сотни тысяч людей не могли оформить официальные документы.

«В этой ситуации, исключительно руководствуясь гуманитарными соображениями, Президент России подписал такой указ», цитирует издание слова Дмитрия Пескова.

Согласно указу, подписанному Владимиром Путиным в субботу, 18 февраля, действительными на территории России признаются в том числе удостоверения личности и свидетельства о рождении, документы об образовании, квалификации, заключении и расторжении брака, свидетельства о регистрации транспортных средств и регистрационные знаки, выданные на территориях данных районов.