Ижевск. Удмуртия. Организатором мини-завода по производству «боярышника» может оказаться депутат Госсовета Удмуртии. Об этом рассказал источник, знакомый с ходом следствия. Фамилия народного избранника пока не сообщается. Об этом и других событиях в традиционной рубрике от информационного агентства «Сусанин».

Удмуртия в минуту 20 февраля 2017 года

Угроза рака:

Уровень заболеваемости раком в Удмуртии превысил среднероссийский. Об этом во время аппаратного совещания органов государственной власти заявил министр здравоохранения республики Алексей Чуршин. По его словам, наиболее высокий уровень заболеваемости регистрируется в Киясовском, Ярском, Красногорском, Игринском, Кезском, Селтинском районах и Ижевске. Ведущими локализациями является рак кожи, рак легких и рак молочной железы.

Азартные игры:

VIP-клиентами подпольного казино в центре Ижевска были представители органов власти. Это стало известно после того как силовики ознакомились с клиентской базой заведения. Сейчас оно не работает.

Крупная взятка:

В Дебесском районе задержали депутата за взятку более 1 миллиона рублей. Мужчина лоббирование интересы коммерческой организации. Его задержали при получении первой части вознаграждения.

Критика от силовиков:

Главный следователь Удмуртии раскритиковал региональный Миндортранс за большое количество коррупционных скандалов. По мнению Владимира Никешкина, «равнодушию этого ведомства нет предела».

Битва за Братину:

Хоккеисты «Ижстали» на первой стадии плей-офф кубка Братины сойдутся с «Торпедо» из Казахстана. Первые игры состоятся на выезде 24 и 25 февраля. В Ижевск серия переедет 28 числа.