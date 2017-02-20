Куала-Лумпуре. Малайзия. Посол КНДР в Куала-Лумпуре Кан Чхоль утверждает, что убитый в малазийском аэропорту не является братом Ким Чен Ира. Как пишет RSN, представитель Северной Кореи высказал крайнее недоверие проводящемуся расследованию.

«Прошло семь дней с момента инцидента, но не предоставлено никаких доказательств о причинах смерти, мы не можем доверять малайзийской полиции. Посольство определил его личность убитого — это гражданин КНДР Ким Чхоль, как указано в его паспорте», — заявил посол.

Северная Корея выступала против вскрытия Ким Чен Нама и настаивала на том, чтобы Куала-Лумпур немедленно вернул тело северокорейской стороне.

Напомним, видео нападения на Ким Чен Нама в аэропорту Малайзии попало в Сеть.