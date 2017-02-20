Москва. Российский агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» представил группу товаров под брендом «Село Зеленое» на московской международной выставке «ПРОДЭКСПО - 2017» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В этом году агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» экспонировался единым стендом, объединенным под брендом «Село Зеленое». Посетители выставки познакомились с молочной продукцией ОАО «МИЛКОМ», колбасами и мясными деликатесами ООО «Кунгурский мясокомбинат», полуфабрикатами ООО «Восточный», яйцом куриным птицефабрики «Вараксино», а также с мороженым Пермского хладокомбината, изготовленным по уникальной рецептуре. За пять дней работы выставки общее количество контактов представителей компании с существующими и потенциальными партнерами превысило одну тысячу.

«Особую надежду мы возлагаем на наш новый проект – натуральное мороженое «Село Зеленое». И по итогам выставки мы можем говорить о том, что к лету 2017 года эта продукция будет продаваться по всей России, от Владивостока до Калининграда. Еще одна хорошая новость – в группе «Молоко» все объемы, которые может произвести компания «МИЛКОМ», уже проданы», - сказал генеральный директор ООО «КОМОС ГРУПП» Андрей Шутов.

ООО "КОМОС ГРУПП" выводит мороженое под брендом "Село Зеленое" на федеральный рынок

На выставке впервые была представлена продукция «Кунгурского мясокомбината», вошедшего в состав агрохолдинга летом прошлого года. Это одно из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий в Уральском регионе с долей на рынке Пермского края более 40%.

В рамках мероприятия представители мясокомбината провели переговоры с федеральными сетями DIXI и «Верный», достигли договоренности с крупным дистрибьютором в Новосибирской области и сетью алкомаркетов в Ханты-Мансийском автономном округе по поставке мясной гастрономии. Интерес к продукции субхолдинга «Мясопереработка» проявили представители различных регионов России от Крыма до Магадана.

По итогам выставки один из продуктов холдинга, протеиновый коктейль ToBe, был удостоен золотой медали и диплома первой степени в номинации «Инновационный продукт». В настоящее время ToBe, который с осени 2016 года выпускает компания «МИЛКОМ», уже поставляется в спортивные клубы и магазины специализированного питания Москвы, Московской области, Екатеринбурга, Свердловской области, Татарстана и Тюмени. В планах компании к концу 2017 года увеличить объемы продаж продукта до 20 тонн в месяц.