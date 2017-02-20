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Российский агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» представил бренд «Село Зеленое» на международном уровне

За 5 дней выставки общее количество контактов представителей компании с существующими и потенциальными партнерами превысило одну тысячу.

Российский агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» представил бренд «Село Зеленое» на международном уровне
реклама, Москва, выставка, продукты, продукты питания, Андрей Шутов, колбаса, молоко, мороженое, КОМОС ГРУПП, бренды


18:21

Москва. Российский агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» представил группу товаров под брендом «Село Зеленое» на московской международной выставке «ПРОДЭКСПО - 2017» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В этом году агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» экспонировался единым стендом, объединенным под брендом «Село Зеленое». Посетители выставки познакомились с молочной продукцией ОАО «МИЛКОМ», колбасами и мясными деликатесами ООО «Кунгурский мясокомбинат», полуфабрикатами ООО «Восточный», яйцом куриным птицефабрики «Вараксино», а также с мороженым Пермского хладокомбината, изготовленным по уникальной рецептуре. За пять дней работы выставки общее количество контактов представителей компании с существующими и потенциальными партнерами превысило одну тысячу.

«Особую надежду мы возлагаем на наш новый проект – натуральное мороженое «Село Зеленое». И по итогам выставки мы можем говорить о том, что к лету 2017 года эта продукция будет продаваться по всей России, от Владивостока до Калининграда. Еще одна хорошая новость – в группе «Молоко» все объемы, которые может произвести компания «МИЛКОМ», уже проданы», - сказал генеральный директор ООО «КОМОС ГРУПП» Андрей Шутов.

ООО "КОМОС ГРУПП" выводит мороженое под брендом "Село Зеленое" на федеральный рынок

На выставке впервые была представлена продукция «Кунгурского мясокомбината», вошедшего в состав агрохолдинга летом прошлого года. Это одно из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий в Уральском регионе с долей на рынке Пермского края более 40%.

В рамках мероприятия представители мясокомбината провели переговоры с федеральными сетями DIXI и «Верный», достигли договоренности с крупным дистрибьютором в Новосибирской области и сетью алкомаркетов в Ханты-Мансийском автономном округе по поставке мясной гастрономии. Интерес к продукции субхолдинга «Мясопереработка» проявили представители различных регионов России от Крыма до Магадана.

По итогам выставки один из продуктов холдинга, протеиновый коктейль ToBe, был удостоен золотой медали и диплома первой степени в номинации «Инновационный продукт». В настоящее время ToBe, который с осени 2016 года выпускает компания «МИЛКОМ», уже поставляется в спортивные клубы и магазины специализированного питания Москвы, Московской области, Екатеринбурга, Свердловской области, Татарстана и Тюмени. В планах компании к концу 2017 года увеличить объемы продаж продукта до 20 тонн в месяц.

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