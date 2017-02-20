Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начало вещать LOVE RADIO. С 17:30 понедельника, 20 февраля, его можно послушать на частоте 97.8 FM.

Пока радио осуществляет полноценное вещание московского сигнала, но уже с 1 марта на частоте появятся местные «врезки», в которые войдут: ежечасно – прогноз погоды, выпуски новостей, а также программа «Big love message». В ней можно будет передать своим родным, друзьям и знакомым приветы и поздравления. Кроме того, слушателей ждут незабываемые конкурсы, игры, викторины, акции и розыгрыши призов.

«Бренд LOVE RADIO символично открывается ко всемирному женскому дню, потому что большая часть наших слушателей – это женщины. Медиагруппа «КОМОС МЕДИА» дарит прекрасной половине незабываемый подарок, и желает им всегда оставаться любимыми вместе с нашей радиостанцией», - сказал программный директор LOVE RADIO Евгений Зимин.

Разместить рекламу на радио можно будет с 1 марта. По вопросам бронирования обращайтесь уже сейчас по телефону 8 (3412) 77-01-17.