США. Легендарный музыкант, лидер группы «Нирвана» сегодня, 20 февраля, должен был праздновать свой 50 юбилей. Мы собрали немного интересных фактов о его жизни и карьере.

Nirvana - Smells Like Teen Spirit (Live at the Paramount) HD



Как пишет Wikipedia, в жилах Курта Кобейна течет ирландская, английская, шотландская и немецкая кровь.

Будущий основатель направления грандж рос в музыкальной семье: его дядя по матери, Чак Фраденбург, выступал с группой под названием The Beachcombers, тетя Мэри Эрл играла на гитаре в различных местных ансамблях, двоюродный дед Делберт сделал карьеру тенора и даже снялся в фильме 1930 года «Король джаза».

Курт Кобейн свою первую песню о поездке в местный парк написал в четыре года.

В 14 лет музыкант заинтересовался панком, прочитав статью о группе Sex Pistols. Их альбомы приобрести было практически невозможно, поэтому Курт Кобейн представлял, что такая музыка должна звучать, как «три аккорда и много крика.

Альбом Nevermind, вышедший в 1991 году, принес начинающей группе Nirvana широкую известность. Лидер группы испытывал от неожиданно свалившейся на голову популярности дискомфорт: сам он видел себя, прежде всего, представителем независимой рок-сцены, и его раздражало то, что он стал кумиром широких масс.

Несмотря на то, что Nirvana была «аполитичной» группой, в буклет к сборнику Incesticide были включили слова: «Если кто-либо из вас из-за чего-либо ненавидит гомосексуалов, людей другой расы или женщин, пожалуйста, сделайте для нас одолжение - идите нафиг и оставьте нас в покое! Не приходите на наши концерты и не покупайте наши альбомы».

В 1992 году возлюбленная Курта Кобейна Кортни Лав обнаружила, что ждёт ребёнка. Они сыграли свадьбу на гавайском пляже. Жених был одет в пижаму, «потому что ему было лень надевать костюм».

Слава группы Nirvana была такой громкой, что даже легендарная Metallica отправила Курту Кобейну факс, где говорилось, что Nevermind – лучший альбом года.

Одной из неофициальных подозреваемых в смерти Курта Кобейна была его жена Кортни Лав.