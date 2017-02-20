Москва. Житель Москвы захватил в заложники семью в онлайн-режиме. Как сообщает L!fe, ведущий прямую трансляцию, мужчина хочет обратиться в посольство Китая, КНДР или Иран.

Москвич удерживает в квартире жену и трёх детей - LIVE

«По истине свободен тот кто не ведает страха. Шах и мат», - написал мужчина на своей странице «Вконтатке».

На место происшествия выехали сотрудники полиции, скорая помощь, спасатели, чтобы вскрыть металлическую дверь, за которой мужчина удерживает всю свою семью.

Спустя пару часов мужчина выложил информацию на стену, что за ним якобы следят и хотят убить. Сейчас он ждет переговорщика.