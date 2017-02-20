Москва. Россия. Захвативший в заложники свою семью москвич выпрыгнул из окна в прямом эфире. Он приземлился на специальный спасательный батут, после чего его арестовали силовики.

Мужчина пытался что-то выкрикивать и оказывал сопротивление полицейским и сотрудникам МЧС, однако его быстро усмирили и поместили в спецмашину.

Ранее москвич высказывал требования: он хотел связаться с посольством Китая, КНДР и Ирана, однако никто, судя по трансляции, не собирался выполнять его требования.

Перед началом своей «акции», на странице в социальной сети мужчина опубликовал пост.

«В комментариях к статусу мужчина продолжает описывать происходящее, в том числе слежку, которая якобы за ним ведётся. Он также выкладывает видеоролик, где говорит в пустой коридор «можете не прятаться», а далее обращается к неким «сионистам». Об этом написал L!fe.

По информации Википедии, сионизм - это политическое движение, целью которого является объединение и возрождение еврейского народа на его исторической родине — в Израиле (Эрец-Исраэль), а также идеологическая концепция, на которой это движение основывается.