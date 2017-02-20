Москва. Умер постпред России при ООН Виталий Чуркин. Об этом сообщает официальный сайт министерства иностранных дел России.

«МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался Постоянный Представитель Российской Федерации при ООН В.И.Чуркин. Выражаем родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования», — сообщили в ведомстве.

Отметим, что дипломат умер на рабочем месте. 21 февраля Виталию Чуркину должно было исполниться 65 лет.