Ижевск. Удмуртия. На прилавках Ижевска обнаружили 193,5 кг речной замороженной рыбы, которую по итогам проверки признали опасной и некачественной. Как сообщает пресс-служба Главного управления ветеринарии по Удмуртской Республике, продукт не имел маркировки, информации о дате выработки, сроках годности и условиях хранения.

Также отсутствовали документы о территориальном и видовом происхождении рыбы, ее ветеринарно-санитарном состоянии, эпизоотическом состоянии места ее выхода.

Владельцев рыбы попросили уничтожить продукцию и возбудили в отношении них дела об административном правонарушении по части 1 статьи 10.8 кодекса России по административных правонарушениях.