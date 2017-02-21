Ижевск. Удмуртия. 21 февраля в православной церкви почитают память святого Захария Серповидца. Пророк получил такое прозвище, потому что в одном из своих снов увидел большой серп, парящий в воздухе, который на самом деле оказался свитком с откровениями от Господа, сообщает Astromeredian.

Согласно народным традициям, крестьяне обычно готовились в полевым работам, осматривали инвентарь и выясняли, нужно ли что-нибудь починить или заменить. Особое внимание в этот день уделяли осмотру серпов.

Приметы на 21 февраля:

1. Нужно окропить серп святой водой – тогда жатва пройдет легче

2. Гром гремит на Захария – весной и летом будут дуть сильные ветры

3. Мороз на Захария – зиме скоро конец придет

4. На деревьях 21 февраля лежит иней – в этом году удастся собрать много меда

5. Гуси ведут себя слишком оживленно, в снегу купаются – можно рассчитывать на потепление в самое ближайшее время

6. Дым 21 февраля стелется вниз по земле – скоро снег выпадет

7. Собака в снегу валяется – примета к тому, что скоро придет тепло. Если же животное 21 февраля ведет себя чересчур возбужденно, то можно ожидать бурана или метели

8. Холод на Захария – примета, которая предвещает теплые дни в марте

9. В этот день женщины могут молиться пророку Захарию об удачной жатве, и их молитвы будут услышаны.

10. Сильная стужа 21 февраля – холодам конец

11. Вокруг луны видны дуги или круги – скоро растает снег, и наступит долгожданная весна

12. После Захария рыба не клюет – об этом знали рыбаки

13. Если молодому месяцу показать серп, то урожай будет хорошим

14. Жители городов могут точить не серпы, а ножи – тогда весь следующий год их будет сопровождать удача и достаток

15. Ремесленникам можно выходить на торги – они будут удачными

16. Не следует проводить хирургическое лечение 21 февраля – исход может быть неудачным. Также нельзя пломбировать зубы

17. Знахари раньше именно в день Захария устраняли сглазы. Считалось также, что нельзя никому завидовать – можно сглазить человека, а сглаз всегда возвращается

18. В ночь на 21 февраля сны считаются вещими. Гроб – долгая жизнь будет, огород – плохие новости придут, сливки или молоко – богатство получишь, замок – возможно судебное разбирательство, зеркало – есть вероятность недуг подхватить

19. Люди, рожденные в этот день, обладают развитой интуицией и могут предсказывать будущее.