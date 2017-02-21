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Февраль 2017
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На двух предприятиях Удмуртии образовался долг по зарплатам более 9 млн рублей

Это ижевское управление ОАО «Уралэлектромонтаж» и камбарский машзавод.

На двух предприятиях Удмуртии образовался долг по зарплатам более 9 млн рублей
Ижевск, Камбарка, зарплата, Удмуртия, долги


07:30

Ижевск. Удмуртия. На двух предприятиях Удмуртии образовался долг по зарплатам более 9 млн рублей. Как сообщил во время аппаратного совещания органов государственной власти исполняющий обязанности руководителя администрации главы и регионального правительства Владислав Поджаров, это ижевское управление ОАО «Уралэлектромонтаж» и камбарский машиностроительный завод.

«На двух предприятиях задолженность возникла впервые. В феврале это ижевское управление ОАО «Уралэлектромонтаж» - 5,4 млн рублей. Камбарский машзавод должен работникам 3,7 млн рублей. Руководителей предприятий заслушают на заседании координационного совета», - сказал Поджаров.

По его словам, общий долг по зарплатам в Удмуртии составляет 39,3 млн рублей.

«Задолженность чепецкого управления строительства 28,2 млн рублей, причем она увеличилась на 4,4 млн рублей. Задолженность Камского института сейчас 2 млн рублей», - отметил Поджаров.

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