Ижевск. Удмуртия. На двух предприятиях Удмуртии образовался долг по зарплатам более 9 млн рублей. Как сообщил во время аппаратного совещания органов государственной власти исполняющий обязанности руководителя администрации главы и регионального правительства Владислав Поджаров, это ижевское управление ОАО «Уралэлектромонтаж» и камбарский машиностроительный завод.

«На двух предприятиях задолженность возникла впервые. В феврале это ижевское управление ОАО «Уралэлектромонтаж» - 5,4 млн рублей. Камбарский машзавод должен работникам 3,7 млн рублей. Руководителей предприятий заслушают на заседании координационного совета», - сказал Поджаров.

По его словам, общий долг по зарплатам в Удмуртии составляет 39,3 млн рублей.

«Задолженность чепецкого управления строительства 28,2 млн рублей, причем она увеличилась на 4,4 млн рублей. Задолженность Камского института сейчас 2 млн рублей», - отметил Поджаров.