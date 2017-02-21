Москва. Удмуртия заняла 42 место в рейтинге российских регионов по качеству жизни в 2016 году. Исследование провели специалисты «РИА Рейтинг».

«Список выстраивали на основе комплексного учета различных показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуаций различных социальных сферах», - пишут составители.

Отметим, что за год Удмуртская Республика потеряла 6 позиций.

Лидером по качеству жизни стали Москва, Санкт-Петербург, Московская области и Татарстан. К аутсайдерам причислили Алтай, Калмыкию, Ингушетию и Тыву.

Отметим, что Башкирия заняла 25 место (-4 позиции), Пермский край – 41 (0), Кировская область – 60 (-4 позиции).

При формировании рейтинга были отобраны 72 показателя, которые объединили в 11 групп (от уровня экономического развития и объема доходов населения до обеспеченности населения различными видами услуг).

Специалисты использовали такие источники как Росстат, Минздрав и Минфин России, Центробанк России, сайты региональных органов власти и др.

Результаты рейтинга свидетельствуют о том, что в 2016 году, несмотря появление первых признаков стабилизации в экономике, небольшой рост реальной заработной платы, уменьшение официальной инфляции и снижение числа зарегистрированных безработных, заметных изменений в качестве жизни в России в целом не произошло.

«В число регионов, наиболее существенно снизивших позиции, также входят Кабардино-Балкарская Республика (-9 мест), Оренбургская область (-8 мест), Республика Марий Эл (-8 мест), Новосибирская область (-6 мест), Удмуртская Республика (-6 мест)», - пишет «РИА Рейтинг».

В 2017 году, несмотря на наблюдаемую в последнее время стабилизацию экономической ситуации в стране, ожидать радикальных изменений в качестве жизни не стоит — ни в лучшую, ни в худшую сторону, — так как этот процесс довольно инерционный и требует времени. В то же время не исключено улучшение отдельных показателей, включенных в расчет индекса.

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