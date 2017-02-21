Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, на календаре вторник, 21 февраля. До конца рабочей недели остался всего один день. По традиции мы собрали для вас самые интересные материалы, которые предлагают своим читателям онлайн СМИ Удмуртии.

Необычный подарок сделали участники ижевского студенческого отряда в свой праздник, учрежденный в России два года назад. Съемочная группа гостелерадиокомпании «Удмуртия» проехалась вместе с горожанами на бесплатном трамвае, в салоне которого бойцы студотряда пели песни, проводили конкурсы и рассказывали о полувековой истории движения.

Дважды были приятно удивлены студентами пассажиры ижевских трамваев

Ижевчане стали реже рожать детей и заключать браки. К такому выводу пришли журналисты «Ижлайфа», проанализировав статистические данные за последние пять лет, с 2012 по 2016 годы. За это время количество заключаемых в год браков снизилось с 6 205 до 4 570. При этом число разводов с 2012 года практически не изменилось. Пять лет назад их было 2 662, в прошлом году – 2 621. Активнее всего создавали и разрушали семьи ижевчане в 2014 году. Тогда в столице Удмуртии заявление о заключении брака в ЗАГС подали 6 498 семей, а на расторжение официальных отношений – 3 099 пар.

Бдительные ижевчане обратились в Россельхознадзор по Кировской области и Республике Удмуртия с просьбой проверить подозрительно дешевое сливочное масло, появившееся в продаже на одном из городских рынков. Об этом пишет «Комсомольская правда» в Ижевске. Продукт выложен на прилавок с ценником в 27 рублей. При этом производитель заверяет, что внутри пачки находится «Масло крестьянское». При этом средний ценник на этот продукт в магазинах столицы Удмуртии давно подобрался к отметке в 100 рублей. Представители ведомства провели контрольную закупку и отправили масло на исследование.

«Данные пробы 16 февраля направим в город Казань, в Татарскую межрегиональную ветеринарную лабораторию. Исследования будут производиться на качественный состав, заявленный производителем, и в том числе фальсификацию: ведь понятно, что натуральное масло просто не может так дешево стоить», - рассказала «Комсомолке» замначальника отдела ветеринарного контроля Россельхознадзора по Кировской области и Республике Удмуртия Ксения Мокрецова.

Волонтеры для слепоглухих людей появились в Ижевске. Об этом рассказывает в своем сюжете телеканал «Моя Удмуртия». Ижевчане обучались взаимодействию с особенными людьми по программе Московского педагогического университета. Пройдя подготовку, они могут помочь слепоглухому человеку решить бытовые вопросы, сходить в поликлинику или банк. В качестве своеобразного итога своего обучения ижевские волонтеры вместе со своими новыми друзьями подготовили концерт.

20 02 17 Волонтёры для слепоглухих людей начали работу в Ижевске

В обзоре использованы материалы:udmtv.ru, izhlife.ru, izh.kp.ru, myudm.ru.