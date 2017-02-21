Эссендон. Австралия. На торговый центр, расположенный неподалеку от аэропорта Эссендон в Австралии, рухнул легкомоторный самолет. Об этом пишет Herald Sun в своем Twitter.

Катастрофа произошла примерно в 9:00 по австралийскому времени (2:00 мск).

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Из торгового центра эвакуировали всех людей, в такое время там были в основном сотрудники. Среди них никто не пострадал.

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Позже правоохранители сообщили, что никто из пассажиров самолета не выжил, в том числе и пилот. Всего в кабине судна находилось пять человек. По данным полиции, компания направлялась на остров Кинг, но мог случиться отказ двигателя. Предполагается, что среди пассажиров самолета были четыре американских туриста

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В полиции заявили, что сейчас устанавливаются личности и гражданство пассажиров.

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