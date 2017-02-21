Ижевск. Удмуртия. Все 305 памятников Удмуртии первыми в Приволжском федеральном округе вошли в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал руководитель агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики Юрий Перевозчиков.

«Этот результат стал возможен в ходе планомерной работы по контролю за состоянием памятников культуры. <...> Реестр дает понимание, что у нас должно охраняться государством», - сказал Перевозчиков.

Согласно поручению Президента России, стопроцентное формирование базы этого реестра должно завершиться к 2018 году.