Ижевск. Удмуртия. Больницы Удмуртии оснастят камерами видеонаблюдения. Как сообщает пресс-служба регионального кабмина, такое поручение глава региона дал вице-премьеру Наталье Судариковой во время встречи с членами президиума правительства региона.

«Мы установили видеокамеры во всех школах и детских садах, теперь пришла очередь проработать программу по установке систем видеонаблюдения и в наших больницах. Этот вопрос надо тщательно отработать совместно с Минздравом и главными врачами», - сказал руководитель региона.

Ещё одно поручение касалось проработки вопроса по улучшению материально-технической базы учреждений профессионального образования.

«Без сомнений, в этом направлении мы должны поэтапно двигаться вперёд, чтобы наша молодёжь получала свои первые профессиональные навыки на хорошем современном оборудовании», - рассказал Александр Соловьев.