Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в честь 100-летия Октябрьской революции извлекут «капсулу времени» из «Монумента славы, посвященному боевому и трудовому подвигу ижевских машиностроителей в годы Великой Отечественной войны». Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики Юрий Перевозчиков.

Памятник расположен по адресу улица Дерябина,2 . Капсулу поместили туда в 60-х годах. Она содержит послание комсомольцам 2017 года. Дата проведения акции пока неизвестна.