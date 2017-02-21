Нью-Йорк. США. Семеро подростков провалились под лед на пруду в Центральном парке Нью-Йорка, когда пытались сделать селфи. Об этом сообщает New York Post.

По словам очевидцев, сначала мальчишки 15-16 лет пытались сломать лед ногами у берега. Когда им показалось, что корочка крепкая, они вышли дальше и хотели сфотографироваться для селфи.

Тонкий лед не выдержал подростков и треснул. Вся группы ушла под лед. Увидевшие инцидент прохожие кинулись в ледяную воду и вытащили тинейджеров.

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Спасатели, незамедлительно прибывшие на место происшествия, доставили школьников в больницу. По их информации, мальчики сильно переохладились, но их жизни ничего не угрожает.

Как пишет издание, с 2014 года, делая селфи, в Америке погибли 127 человек. Люди умирают, фотографируясь на фоне стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Так, 2 человека погибли и 25 получили ранения, когда пытались запечатлеть себя на фоне взрыва газа в марте 2015 года в Ист-Вилидже.