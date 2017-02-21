Ижевск. Удмуртия. В Ижевске остановку «Банк Первомайский» переименуют в «Банк Зенит». Как сообщает пресс-служба городской администрации, остановку «Лесхоз» в скором времени могут переименовать в «Библиотеку Кедрова».

Первое решение приняли после обращения начальника операционного офиса «Ижевский» филиала «Банковский центр «Волга» ПАО «Банк «Зенит».

В обращении говорится, что финансовое учреждение готово взять на себя установку комплекса на перекрестке улиц Ленина – Коммунаров.

Если говорить об остановке «Лесхоз», то здесь инициатором выступила директор централизованной библиотечной системы Ижевска Светлана Гусева.

«Упоминание библиотеки в названии остановки акцентирует внимание горожан на том, что в Ижевске есть учреждения культуры, где можно с пользой провести свободное время. Переименование остановки - это повод напомнить людям о человеке, нашем земляке, имя которого носит библиотека», - отметила Светлана Гусева.

Наша справка:

Филипп Григорьевич Кедров - удмуртский поэт, воин, гражданин. Погиб на фронте 13 февраля 1944 года под Витебском в возрасте 35 лет.