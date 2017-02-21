Ижевск. Удмуртия. 18 лет исполняется Международному дню родного языка. Мероприятия, посвященные этому событию, пройдут в Удмуртии во вторник, 21 февраля.

Международный день родного языка учрежден решением 30 сессии Генеральной конференции Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в ноябре 1999 года и ежегодно отмечается 21 февраля с 2000 года. Его целью является защита языкового и культурного многообразия.

Напомним, что в 2010 году ЮНЕСКО внесло удмуртский в атлас языков мира, находящихся под угрозой исчезновения. На сегодняшний день власти и сами жители Удмуртии предпринимают попытки сохранить язык, как в государственном документообороте, так и вернуть интерес к его использованию на работе и в быту. Вопрос в том, насколько это эффективно.

Быть, а не казаться

Жители Удмуртии не собираются остаться в стороне от праздника. Так в республиканском Доме дружбы народов редакция газеты «Удмурт дунне» проводит игру «Кылтӥрлык» («Поэтика слова»), начало в 18:00. Кроме того, в 16:30 здесь откроют школу межэтнической журналистики «Опыт освещения межнациональных отношений». Тема первого занятия «Языковое многообразие Удмуртии».

В учебно-научной библиотеке имени Журавлёва состоятся мастер-классы по колумбийским танцам, по удмуртскому ткачеству, обряд имянаречения, представление культуры Туркменистана, игра «Крокодил». Мероприятия начнутся в 16:00.