Томск. Жительница Томска за полтора года трижды сменила паспорт и имя, чтобы скрыться от судебных приставов. Об этом сообщает Российская газета.

Женщина не расплачивалась по долговому обязательству в размере более 270 тыс. рублей и не платила налоги.

За полтора года она успела побывать Татьяной Ивановной, Светланой Николаевной и Анной Алексеевной. При этом она меняла и фамилии, якобы, считая их «невезучими». Но должница оставила прежний номер мобильного телефона, по которому приставам и удалось ее вычислить.

В разговоре женщина посетовала, что устала от череды неприятностей. Она обвинила во всех неудачах свое имя, объяснив очередную его смену попыткой уйти от «злого рока».

Судебные приставы в настоящее время намерены арестовать автомобиль томички, который она заложила в банк при оформлении кредита на свое первое имя.