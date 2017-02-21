Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии свыше 7,5 тыс. человек относятся к категории потенциальных банкротов. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро. По данным организации, ими считаются заемщики с суммой долга свыше 500 тыс. рублей, и просрочкой платежа более 30 дней.

На январь 2017 года под это определение попадали порядка 656 тыс. россиян, это чуть менее 1,5% от общего числа заемщиков с открытыми счетами. В Удмуртской Республике - 7 644 человека или 1,36% от числа заемщиков. По процентному показателю «родниковый край» занимает 44 место из 80 в России (1 место – наименьшая доля).

Наименьшая доля потенциальных банкротов отмечается в Дагестане (0,8%), Коми (0,8%), Чечне (0,8%), республике Алтай (0,9%), Белгородской (0,9%), Смоленской (0,9%), Тверской (1,0%), Курганской (1,0%), Сахалинской (1,0%) и Нижегородской (1,0%) областях.

Самая высокая доля потенциальных банкротов среди общего числа заемщиков с открытыми счетами отмечена на Чукотке (7,7%), Еврейской автономной области (3,8%), Бурятии (2,7%), Магаданской области (2,7%), Ингушетии (2,6%), республике Саха (2,5%), Карачаево-Черкесии (2,5%), Калмыкии (2,3%), Московской области (2,2%) и Красноярском крае (2,1%).

Отметим, что подать заявление о банкротстве физического лица может как сам гражданин, так и кредитор.