Оренбург. С крыши торгового центра в Оренбурге на 4-месячного малыша, который находился на руках у матери, упал снег. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Оренбургской области.

Около 16:00 в понедельник, 20 февраля, женщина с младенцем на руках стояла неподалеку от здания торгово-развлекательного центра «Север», когда на нее и частично на малыша с крыши ТРЦ упал снег.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По данным следствия, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, его самочувствие удовлетворительное.