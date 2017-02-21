Москва. Россия. Удмуртия заняла 9 место в федеральном рейтинге по качеству госуслуг. Перечень составило министерство экономического развития России. Об этом сообщает cnews.ru.

В министерстве сообщили, что эксперты проанализировали 1310 приоритетных госуслуг на соответствующих федеральном и региональных порталах.

Услуги исследовались на предмет соответствия положениям тематического законодательства. В отношении каждой группы требований экспертами был сформулирован набор индикаторов.

Отметим, что лидерами рейтинга стали Тульская и Липецкая области. Места с 3 по 5 разделили Архангельская область, Санкт-Петербург и Хабаровский край. Аутсайдеры перечня – Чечня, Камчатский край и географический сосед Удмуртии – Башкирия.

Пермский край поделил 41-42 строчку с Кемеровской областью. Татарстан опередил родниковый край на 2 места. Кировская область заняла место в начале третьего десятка.

Итоговое ранжирование регионов было сформировано на основании средней оценки приоритетных услуг, пронормированной к 100%.