Токио. Япония. Жители Токио принесли в полицию найденные 32,5 млн долларов (3,67 млрд иен). Об этом сообщает РГ.

Из утерянных в 2016 году 3,67 млрд иен владельцам вернули 2,7 млрд. Кроме того, в полицию вернули 626 тыс. удостоверений личности, водительских прав и пластиковых карт, а также около полумиллиона предметов одежды, главным образом шарфов и перчаток. Участковым полицейским за 2016 года вручили примерно одну тысячу потерянных домашних птиц и кошек.

По японским правилам, если в течение трех месяцев владелец не объявляется, находка становится собственностью нашедшего. Если за ней никто не обращается, ее продают на аукционе, а вырученные деньги идут в городской бюджет.