Ижевск. Удмуртия. В Ижевске открылся обновленный зал системы вызова экстренной службы 112. Работать он начал со вторника, 21 февраля.

Система обеспечивает круглосуточную совместную работу всех служб и собирает оперативную информацию, поступившую от граждан Удмуртии. Проект, вошедший в пятерку пилотных по России, разрабатывали 5 лет. Пока система настроена только на двух операторов связи – «Мегафон» и «Теле 2».

Позвонив, абонент этих операторов автоматически попадет в диспетчерскую службу, где у него спросят местонахождение и подробности происшествия, а звонки с номеров других сетей направят на автоответчик, который предложит выбрать цифру соответствующей службы. Все звонки прослушиваются, а информация вносится в базу данных. Стоимость проекта оценили в 26 млн рублей. 20 млн предоставил федеральный бюджет, 6 млн рублей – бюджет региона.

На основе этого центра к 2018 году в Удмуртии появится служба «Безопасный город», которая должна будет улучшить качество и скорость реагирования диспетчеров. В течение двух-трех лет проект планируют развернуть и на остальные города и районы республики.

Обновленный зал вызова экстренных служб заработал в Ижевске

Автор: Сабина Аллакулова