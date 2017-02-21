Ижевск. Удмуртия. Два археологических объекта федерального значения могут попасть в зону реконструкции ипподрома в Ижевске. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики Юрий Перевозчиков

«Действительно, и в районе ипподрома есть два объекта федерального значения. <…> Соответственное, если вопрос перейдет в какую-то проектную плоскость, конечно, мы уже вмешаемся, поскольку объект как-то так засветился, мы за ним начинаем следить», - прокомментировал Перевозчиков.

Древние люди жили на этой территории в 3-5 веках нашей эры. Сейчас там остались искусственные валы.

Напомним, что в Ижевске рассматривается реализация трех проектов обновления ипподрома. Первый сценарий развития этой территории предусматривает появление спортивного парка, базы для семейного отдыха, аквапарка, крытого парка развлечений, медицинского центра, интерактивного музея, развитие территории ипподрома и лесопарка. Этот вариант предусматривает 4-6 млрд рублей инвестиций, и на его реализацию уйдет 9-12 лет.

Второй вариант мало отличается от первого. В последнем вместо аквапарка подразумевается ИТ-парк.

В третьем варианте упор идет в первую очередь на благоустройство лесопарковой зоны. Следовательно, он требует меньше затрат – 1-1,5 млрд рублей, срок реализации 3-5 лет.