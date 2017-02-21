Ижевск. Удмуртия. Трое биатлонистов из Удмуртии отправятся на первенство мира в Осрблье. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

В список попали Никита Лобастов, Александр Мяконький и Кристина Егорова

Лобастов является победителем всероссийских отборочных соревнований в Острове (2017), также он занял пятое место на этапе юниорского Кубка IBU. Александр Мяконький — призёр всероссийских отборочных соревнований в Токсово (2017) и призёр первенства ПФО (2017). Кристина Егорова победила на первенстве ПФО (2017) и была призёром первенства ЦФО (2016).

Соревнования начнутся 22 февраля в словацком Осрблье. Всего в состав сборной вошли 20 спортсменов, выполнивших критерии отбора.