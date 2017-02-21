Минск. Белоруссия. Члены альтернативных писательских и журналистских союзов в Белоруссии должны заплатить налог на тунеядство. Об этом сообщает Lenta.

Министерство культуры республики не включило в новый перечень творческих союзов неофициальные объединения писателей и журналистов, куда входят критикующие власть литераторы. Таким образом, графоманы, не признанные властью, стали тунеядцами, которые в Белоруссии должны платить 250 долларов налога ежегодно.

В понедельник, 20 февраля, истек срок уплаты налога. 470 тыс. граждан получили извещения с напоминанием о необходимости погасить долги пред государственной казной.