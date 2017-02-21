Ижевск. Удмуртия. Строительную подрядную организацию в Ижевске оштрафовали на 200 тыс. рублей за проведение работ по строительству кафе на месте бывшего Троицкого кладбища, которое располагалось рядом с ледовым дворцом «Ижсталь». Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики Юрий Перевозчиков.

Заказчик также получил штраф в размере 20 тыс. рублей.

«Человек, начав эти работы, выбрав подрядчика нарушил закон тем, что не предполагая о том, что там, возможно, находятся объекты культурного наследия не провел историко-культурную экспертизу этого земельного участка, за что уже и поплатился. Ему назначен штраф. Был оштрафован и подрядчик этих работ за то, что своевременно не прекратил работы земельные работы и пригласил специалистов для проведения соответствующих экспертных работ», - прокомментировал Юрий Перевозчиков.